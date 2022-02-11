Об этом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Москва собирает все больше войск у границ с Украиной.

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Чиновник отверг предположение о том, что Россия непременно будет ждать завершения Олимпиады-2022, чтобы "не отодвинуть на задний план союзника – Китай". По его словам, вторжение может начаться в любое время и это никак не зависит от соревнований в Пекине.

Блинкен заметил, что Москва собирает все больше войск у границ с Украиной. "Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации", – пояснил он.

Американский госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США выступают за то, чтобы урегулировать разногласия с Россией дипломатическим способом. "Мы приложили все возможные усилия, чтобы привлечь к этому Москву", – заверил дипломат.

В то же время предупредил, что Вашингтон готовится к различным сценариям. Мол, Кремлю уже дали понять: если там выберут путь усиления агрессии, то столкнутся с серьезными последствиями.

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