Такое заявление сделала Венди Шерман, заместитель американского госсекретаря. Она рассказала о мерах, которые Вашингтон может предпринять против агрессии Кремля.

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Что говорят в Госдепе США

Кого именно будут касаться потенциальные визовые ограничения – неизвестно. Шерман не уточнила, говорится о санкциях против отдельных лиц или против более широких категорий россиян.

Надеюсь, Путин сделает правильный выбор учитывая размещение наших сил на восточном фланге,

– отметила она.

По словам чиновницы, российскому президенту также следует учесть и доставленную военную помощь Украине, а также возможности введении санкций и ограничений на экспорт.

Важно! Ранее в Белом доме заявили, что имеют "сокрушительный пакет санкций" против России. В то же время Конгресс готовит ограничения против окружения Путина.

США говорили о санкциях с Японией

В начале февраля японские СМИ сообщили, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину Вашингтон пытается сплотить союзников. Токио, например, попросили о введении санкций, но там пока не спешат с ответом.

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