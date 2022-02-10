В каком случае против России введут санкции

Первой в списке причин, которые приведут к санкции против Москвы еще до нападения, является кибератака против Украины. Об этом СМИ заявило со ссылкой на члена комитета по международным отношениям Сената США.

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Сенатор Крис Мерфи ранее говорил, что если бы были санкции к вторжению, то они касались бы российских кибератак против Украины.

Сенатор и председатель комитета от Демократической партии Боб Менендес также отмечал, что санкции за российские кибератаки являются "одним из вопросов, который находится на рассмотрении". Законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за атаки, уже совершенные против Украины.

В то же время сенатор-республиканец Джим Ри утверждал лишь, что такие разговоры были. Политик решил сохранить тайну будущих санкций и больше никаких деталей не рассказал.

Что известно о санкциях за российскую агрессию

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