Этот вопрос еще рассматривают. Об этом заявила член комитета Джин Шахин.

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Мы очень близки к достижению согласия… Относительно законопроекта, где будут рассмотрены превентивные санкции, которые мы можем ввести в ответ на действия России, на ее агрессивное поведение,

– заявила Шахин.

Кроме санкций, будет помощь Украине

Шахин, представляющая Демократическую партию, добавила, что Россия и Путин почувствовали бы санкции в случае вторжения в Украину.

Член комитета по международным отношениям Роб Портман отметил, если документ примут, это будет предусматривать разноплановую помощь Украине. Речь идет о том, чтобы поделиться с Украиной передовыми практиками для защиты инфраструктуры от кибератак.

США могут работать с неправительственными организациями и с властями, чтобы "противостоять лжи и пропаганде, которые постоянно распространяются и являются частью усилий по дестабилизации".

Уменьшение энергозависимости от России

Портман отметил, что США активно взаимодействуют с Германией и другими странами Европы в вопросе энергетической безопасности.

Вашингтон вместе со странами Ближнего Востока готовы предоставить больше сжиженного газа, чтобы это помогло бы уменьшить зависимость от России.

Что известно о санкциях против России

Запад предупреждает Россию о серьезных санкциях, если та вторгнется в Украину. Ограничения США будут касаться ключевых секторов экономики.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций.

Ограничения готовит и Евросоюз. Говорили также о ядерном варианте – отключении России от системы SWIFT.

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