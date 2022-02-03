Этот вопрос еще рассматривают. Об этом заявила член комитета Джин Шахин.
Читайте также Еврокомиссия завершает наработку пакета потенциальных санкций против России, – СМИ
Мы очень близки к достижению согласия… Относительно законопроекта, где будут рассмотрены превентивные санкции, которые мы можем ввести в ответ на действия России, на ее агрессивное поведение,
– заявила Шахин.
Кроме санкций, будет помощь Украине
Шахин, представляющая Демократическую партию, добавила, что Россия и Путин почувствовали бы санкции в случае вторжения в Украину.
Член комитета по международным отношениям Роб Портман отметил, если документ примут, это будет предусматривать разноплановую помощь Украине. Речь идет о том, чтобы поделиться с Украиной передовыми практиками для защиты инфраструктуры от кибератак.
США могут работать с неправительственными организациями и с властями, чтобы "противостоять лжи и пропаганде, которые постоянно распространяются и являются частью усилий по дестабилизации".
Уменьшение энергозависимости от России
Портман отметил, что США активно взаимодействуют с Германией и другими странами Европы в вопросе энергетической безопасности.
Вашингтон вместе со странами Ближнего Востока готовы предоставить больше сжиженного газа, чтобы это помогло бы уменьшить зависимость от России.
Что известно о санкциях против России
- Запад предупреждает Россию о серьезных санкциях, если та вторгнется в Украину. Ограничения США будут касаться ключевых секторов экономики.
- Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций.
- Ограничения готовит и Евросоюз. Говорили также о ядерном варианте – отключении России от системы SWIFT.
К теме – США направят войска в Европу / Украина расширяет связи с Западом / WTF: