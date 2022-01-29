Ограничения должны снизить производственные мощности России. Между тем у обычных российских потребителей проблем не будет. Об этом заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл.

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На что направят санкции

По словам Харелла, серьезные финансовые затраты понесут крупные российские финансовые учреждения. Кроме того, планируют ввести ряд достаточно жестких мер экспортного контроля. Именно они снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах.

Чиновник не указал конкретно, на какие секторы российской экономики направят санкции, однако СМИ пишут об авиации, морском деле, робототехнике, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и обороне.

Также Харрел добавил, что в вопросе санкций США будут иметь согласования с Европой. В Вашингтоне в этом вполне уверены.

Антироссийские санкции в случае вторжения

Американская и украинская разведка предполагают, что Россия может напасть на Украину в феврале 2022 года.

Глава МИД Украины и главный дипломат Евросоюза 27 января говорили о санкциях. Кулеба и Боррель согласились, что новые санкции должны сдержать Россию от воплощения агрессивных планов.

Евросоюз совместно с Великобританией и США начали разрабатывать санкции, которые ударят по экономике России. Ограничений не миновать, если Москва продолжит эскалацию против Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ее страна готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России.

Президент Владимир Зеленский считает, что санкции нужно вводить уже, а не ждать нападения России.

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