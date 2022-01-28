Новые санкции призваны "жестко ограничивать" финансирование российских газовых проектов. В то же время прекратят передачу технологических разработок, которые относятся к данной сфере.

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Кого еще могут затронуть санкции

По информации издания, новые ограничения Запада вероятно коснутся европейских компаний, которые вкладывают свои инвестиции в газовую сферу России. К примеру:

у французской нефтегазовой компании Total есть доля в "Ямал СПГ";

нефтегазовая, нефтехимическая и угольная транснациональная монополия Великобритании British Petroleum владеет долей в "Роснефти";

транснациональная корпорация голландского и британского происхождения Shell заключила контракт с "Газпромом".

Зависимая Россия

В материале подчеркнули – несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа – эта страна зависит от технологий других государств и сотрудничества с зарубежными компаниями. Кроме того, отметили, что такие ограничения – это "удар по жизненно важной отрасли для России".

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