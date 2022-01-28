Новые санкции призваны "жестко ограничивать" финансирование российских газовых проектов. В то же время прекратят передачу технологических разработок, которые относятся к данной сфере.
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Кого еще могут затронуть санкции
По информации издания, новые ограничения Запада вероятно коснутся европейских компаний, которые вкладывают свои инвестиции в газовую сферу России. К примеру:
- у французской нефтегазовой компании Total есть доля в "Ямал СПГ";
- нефтегазовая, нефтехимическая и угольная транснациональная монополия Великобритании British Petroleum владеет долей в "Роснефти";
- транснациональная корпорация голландского и британского происхождения Shell заключила контракт с "Газпромом".
Зависимая Россия
В материале подчеркнули – несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа – эта страна зависит от технологий других государств и сотрудничества с зарубежными компаниями. Кроме того, отметили, что такие ограничения – это "удар по жизненно важной отрасли для России".
Санкции против России: последние новости
- Парламентская ассамблея Совета Европы 27 января приняла резолюцию с поправками по поводу санкций против России. Они касаются исчезновения людей на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- Также 27 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Она отметила, что "краеугольные камни европейского миропорядка не обсуждаются".
- Кроме того, в Белом доме 25 января подтвердили, что Штаты готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут сказаться на промышленности России.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 января заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT из-за эскалации России. По его мнению, мировые лидеры недооценивают напряжение на украинской границе.