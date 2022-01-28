Нові санкції покликані "жорстко обмежувати" фінансування російських газових проєктів. Водночас припинять передачу технологічних розробок, які стосуються цієї сфери.
До теми Непублічний процес, – Стефанішина заявила, що Європа працює над санкціями проти Росії
Кого ще можуть зачепити санкції
За інформацією видання, нові обмеження Заходу ймовірно зачеплять європейські компанії, які вкладають свої інвестиції в газову сферу Росії. До прикладу:
- французька нафтогазова компанія Total має частку в "Ямал ЗПГ";
- нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна монополія Великої Британії British Petroleum володіє часткою у "Роснафті";
- транснаціональна корпорація голландського та британського походження Shell уклала контракт із "Газпромом".
Залежна Росія
У матеріалі підкреслили – не зважаючи на те, що Росія є одним з найбільших світових виробників нафти та газу – ця країна залежна від технологій інших держав та співпраці із закордонними компаніями. Крім того, зазначили, що такі обмеження – це "удар по життєвоважливій галузі для Росії".
Санкції проти Росії: останні новини
- Парламентська асамблея Ради Європи 27 січня ухвалила резолюцію з поправками стосовно санкцій проти Росії. Вони стосуються зникнення людей на окупованих територіях Донбасу та Криму.
- Також 27 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Вона зазначила, що "наріжні камені європейського світопорядку не обговорюються".
- Крім того, у Білому домі 25 січня підтвердили, що Штати готують експортні санкції проти Кремля. Зазначається, що вони можуть зашкодити промисловості Росії.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 23 січня заявив, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT через ескалацію Росії. На його думку, світові лідери недооцінюють напруження на українському кордоні.