Нові санкції покликані "жорстко обмежувати" фінансування російських газових проєктів. Водночас припинять передачу технологічних розробок, які стосуються цієї сфери.

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Кого ще можуть зачепити санкції

За інформацією видання, нові обмеження Заходу ймовірно зачеплять європейські компанії, які вкладають свої інвестиції в газову сферу Росії. До прикладу:

французька нафтогазова компанія Total має частку в "Ямал ЗПГ";

нафтогазова, нафтохімічна та вугільна транснаціональна монополія Великої Британії British Petroleum володіє часткою у "Роснафті";

транснаціональна корпорація голландського та британського походження Shell уклала контракт із "Газпромом".

Залежна Росія

У матеріалі підкреслили – не зважаючи на те, що Росія є одним з найбільших світових виробників нафти та газу – ця країна залежна від технологій інших держав та співпраці із закордонними компаніями. Крім того, зазначили, що такі обмеження – це "удар по життєвоважливій галузі для Росії".

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