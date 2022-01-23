Окрім того, Джонсон вважає, що його колеги не повністю усвідомлюють ризики, які становить Росія. Ба більше, прем'єр-міністр Великої Британії переконаний: санкції проти Росії не мають виключати "Північний потік-2".

Зауважте Без доларів і SWIFT: Росія геть налякана можливими санкціями

За даними ЗМІ, невдовзі Джонсон проведе переговори з лідерами G7, щоб створити "санкційну коаліцію" та намітити цільові санкції проти олігархів, які підтримують очільника Кремля Володимира Путіна.

Велика Британія оголосила про альянс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у сіні 2022 року анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.

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