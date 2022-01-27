Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, санкції анонсували, але зараз дуже важливо показати, що є серйозний намір їх запровадити.

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Росіян лякають санкціями ЄС

"Триває підготовка до цього процесу. Навіть сигнал про те, що зараз є технічна інструкція для банків зробити внутрішні обрахунки – стає важливою підставою для того, що санкції таки можуть ввести. Не лише зроблені заяви, ведеться конкретна робота", – сказала віцепрем'єрка.

Довідка. Європейський банк попросив у банків план, за яким діятимуть у разі введення санкцій проти Росії. Зокрема, мовиться про відключення країни-агресорки від системи SWIFT.

Ольга Стефанішина зазначила, що саме санкції Європейського Союзу й були тими, якими у Росії всіх лякають.

Водночас обмеження вводили і США, і країни, які приєдналися до європейських санкцій. Наприклад, Японія, Канада та Австралія. Наразі, за її словами, однозначно не може мовитись про такий процес, як у США, тому що він потребує консенсусу всіх країн ЄС.

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Ведеться робота над санкціями, – Стефанішина

Наприклад, у європейських країн є історія великої торгівлі з Росією. Натомість Німеччина, очевидно, намагається мінімізувати будь-який намір щодо введення санкцій, які стосуються "Північного потоку-2" або відповідних кампаній.

Я вам можу підтвердити, що така робота (над санкціями – 24 канал) ведеться, напрацьовуються варіанти, сценарії, але звичайно – це не настільки публічний процес, як в США,

– сказала Ольга Стефанішина.

"Сьогодні навіть страх того, що такі санкції будуть введені, що ведеться робота щодо їхньої підготовки, також є стримуючим фактором для Росії", – додала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції.

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