Відповідну інформацію сказав президент США, відповідаючи на питання журналістки. Це трапилось 25 січня.

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Байден може запровадити санкції проти Путіна

Журналістка запитала президента США, чи зможе він ввести санкції проти Володимира Путіна, якби він вдерся в Україну.

Так,

– відповів Байден.

Президент США вкотре пояснив, якщо вторгнення відбудеться, воно матиме "величезні наслідки" для всього світу. Вкотре додав, що Штати не відправлятимуть свої війська в Україну.

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До речі, 25 січня ЗМІ написали, що Джо Байден проведе два секретні брифінги за участі помічники керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.

Зустрічі анонсували після того, як 8 500 військових США були приведені в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливим перекиданням в країни Східної Європи.

Перед тим ЗМІ писали, що Джо Байден розглядає варіант перекидання декількох тисяч солдатів, авіації та кораблів у Східну Європу "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

Коротко про ймовірні санкції проти Путіна

12 січня Сенан Сполучених Штатів опублікував проєкт санкцій, у якому мовилось про обмеження для Володимира Путіна та інших високопосадовців Кремля.

У випадку нового нападу на Україну їм заборонять в'їзд у США, а також заморозять усі їхні американські активи.

13 січня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито такі дії "це спроба чинити тиск на Москву". Він назвав їх "апріорі безглуздими". Також в стилі російської пропаганди заявив, що санкції "з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до розриву відносин".

14 січня у Сенат внесли ще один проєкт санкцій. У ньому мовилось, що обмеження стосуватимуться не тільки самого Путіна. У випадку нападу на Україну, їх можуть застосувати проти секторів російської економіки, від яких залежить його збагачення.

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