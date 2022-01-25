Соответствующую информацию сказал президент США, отвечая на вопросы журналистки. Это произошло 25 января.

Заметьте Байден проведет два секретных брифинга из-за обострения ситуации вокруг Украины, – СМИ

Байден может ввести санкции против Путина

Журналистка спросила президента США, сможет ли он ввести санкции против Владимира Путина, если тот вторгнется в Украину.

Да,

– ответил Байден.

Президент США раз объяснил, если вторжение произойдет, оно будет иметь "огромные последствия" для всего мира. В очередной раз добавил, что Штаты не будут отправлять свои войска в Украину.

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Кстати, 25 января СМИ написали, что Джо Байден проведет два секретных брифинга с участием помощников руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудников профильных комитетов.

Встречи анонсировали после того, как 8 500 военных США были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с возможным перебросом в страны Восточной Европы.

Перед тем СМИ писали, что Джо Байден рассматривает вариант переброса нескольких тысяч солдат, авиации и кораблей в Восточную Европу "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".

Коротко о возможных санкциях против Путина

12 января Сенан Соединенных Штатов опубликовал проект санкций, в котором говорилось об ограничениях для Владимира Путина и других чиновников Кремля.

В случае нового нападения на Украину, им запретят въезд в США, а также заморозят все их американские активы.

13 января спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы такие действия "это попытка оказать давление на Москву". Он назвал их "априори бессмысленными". Также в стиле российской пропаганды заявил, что санкции "с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к разрыву отношений".

14 января в Сенат внесли еще один проект санкций. В нем говорилось, что ограничения будут касаться не только самого Путина. В случае нападения на Украину они могут быть применены против секторов российской экономики, от которых зависит его обогащение.

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