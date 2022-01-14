Инициатива называется "сдерживание авторитарных военных действий 2022 года". Кроме санкций против Путина, ограничения могут быть применены против секторов российской экономики, от которых зависит его обогащение.

Кстати, Россия уверяет, что ее экономика выстоит перед новыми санкциями Запада

Кроме того, законопроект не будет зависеть от президента США Джо Байдена.

Какие санкции предусматривает инициатива

блокировка имущества Путина, премьер-министра России, министра обороны и других российских олигархов. отзыв их виз;

запрет на операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики;

введение ограничений против SWIFT, если система не прекратит предоставлять услуги российским банкам и попавшим под санкции компаниям.

немедленное введение новых санкций в отношении "Северного потока-2".

Если законопроект примут, директор Национальной разведки США должен будет каждые 20 дней представлять Конгрессу доклад о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины за этот период. Следовательно, через 10 дней после отчета президент должен ввести санкции против России.

Обратите внимание! Сенат США в январе уже обнародовал проект санкций, касающихся президента России. Их внедрят при нападении на Украину. Ограничения касаются запрета на въезд в США и замораживание активов.

Санкции против Кремля: что известно

Евросоюз 13 января снова продлил экономические санкции против России из-за агрессии в сторону Украины. Ограничения будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года.

Однако, если Москва решится на новое вторжение в Украину, Запад подготовит новые серьезные санкции. Об этом заявили сразу после того, как в СМИ появилась информация о таких угрозах.

К примеру, Курт Уолкер заявлял, что законопроекты с новыми санкциями против России Конгресс США может принять очень быстро.

Ранее в США бывшие чиновники настаивали, чтобы Белый дом обнародовал список возможных санкций против России.

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