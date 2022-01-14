Экономика России вроде бы сможет выдержать анонсированные санкции. Об этом заявил глава минфина России Антон Силуан.

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Экономика России выдержит все обсуждаемые сейчас ограничения со стороны Запада. Но я думаю, что до этого дойти не должно,

– сказал он.

США начали говорить о том, что могут ввести новые санкции против России, после того как появилась информация об угрозе нового нападения на Украину. В частности, была информация о санкциях против Владимира Путина. Россия заявляла, что тогда отношения двух стран будут полностью разорваны.

Как Россия планирует выходить из ситуации

Силуанов самоуверенно объяснил, что в любой ситуации, когда иностранные государства принимают против России санкции, ее бюджетная политика имеет новую задачу. Оно состоит в том, чтобы свести к минимуму влияние этих ограничений на экономику страны и так называемое благосостояние россиян.

Россия будто бы должна выполнять все свои обязательства перед гражданами независимо от санкций.

По словам Силуанова, страна-агрессор уже создала подушку безопасности и назвала ее Фондом национального благосостояния. Он убеждает, что это поможет оградить экономику России от санкций.

Что известно о санкциях против России

Европейский союз 13 января заявлял, что снова продлил экономические санкции против России из-за агрессии в сторону Украины. Ограничения будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года. В ЕС уточняли, что речь идет о санкциях в отношении отдельных секторов экономики России. Решение было принято после того, как проанализировали выполнение государством-агрессором минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Курт Уолкер также заявлял, что законопроекты с новыми санкциями против России Конгресс США может быть принят очень быстро. В то же время необходимо оперативно внести изменения в отдельные пункты.

Ранее в США бывшие чиновники и дипломаты настаивали, чтобы Белый дом обнародовал список возможных санкций против России. Эти карательные ограничения должны ввести действие в случае российской агрессии против Украины.

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