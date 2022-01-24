Пентагон привів 8,5 тисячі військових у стан підвищеної готовності для перекидання до Європи. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Важливо США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну

Проте Кірбі уточнив, що наразі жодних рішень про перекидання не приймали.

Білий Дім теж не виключає такий сценарій

Речниця Білого Дому Джен Псакі зазначила, що США проводять консультації з союзниками. Вони справді уточнюють військові плани для всіх сценаріїв вторгнення Росії. Серед них не виключають і посилення військ у Східній Європі.

Ми завжди говорили, що будемо зміцнювати наших союзників на східному фланзі...Наші чиновники з нацбезпеки обговорюють ці питання зі своїми колегами вже кілька тижнів,

– зауважила прессекретарка.

Так, США дійсно продовжують переговори щодо посилення військового контингенту в Східній Європі. До речі, Псакі сказала також, що Вашингтон ніколи не виключав можливостей надання додаткової допомоги до вторгнення.

Що цьому передувало

Раніше американські ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість перекинути декілька тисяч американських військових у Східну Європу. Крім того, Вашингтон нібито думає про розміщення авіації та кораблів.

Мовилось про 1 – 5 тисяч військових із можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро. Рішення Байден буцімто має ухвалити вже цього тижня.

Зауважимо, сам президент говорив, що Штати відправлять війська до країн НАТО, однак після ймовірного вторгнення Росії, а не до. Щодо розміщення військ в Україні – Байден казав, що цю ідею навіть ніколи не розглядали.

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