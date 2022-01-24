Відповідну інформацію оприлюднили джерела в адміністрації президента. За їхніми даними, такий варіант подій представили Джо Байдену 22 січня.
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Штати можуть розмістити військових у Східній Європі
За даними видання, Джо Байден розглядає варіант розширення військової присутності в регіоні "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".
Варіанти включають відправку від 1 000 до 5 000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості вдесятеро, якщо ситуація погіршиться,
– мовиться у повідомленні.
Джерела повідомили, що на зустрічі 22 січня в заміській резиденції президента Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення американських військових ближче до кордону з Росією.
Проте видання запевнило, що жоден з варіантів не передбачає розміщення військ США в Україні.
Попередньо відомо, що Джо Байден має ухвалити рішення вже цього тижня.
Допомога США на тлі загрози вторгнення Росії в Україну
- Штати ще наприкінці 2021 року погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги.
- 23 січня у рамках допомоги зі Штатів надійшла друга партія летальної зброї. Олексій Резінков заявив, що мовиться про понад 80 тонн летального озброєння. Перед цим Штати передали Україні багатоцільові гранатомети.
- 2 січня Держдеп США погодив запит країн Балтії надавати американську зброю Україні. Мовиться про протитанкові комплекси Javelin та зенітні системи Stinger.
- Ба більше, Джо Байден 23 січня через агресію Росії проти України провів нараду за участю членів Ради нацбезпеки США.
- У цей же день в Держдепі США вкотре запевнили, що не приймуть вимоги Росії, що ставлять під сумнів політику відчинених дверей НАТО.
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