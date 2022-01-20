Дозвіл потрібен тому, що мовиться про зброю американського виробництва. Відповідну заяву оприлюднило видання з посиланням на джерела у адміністрації.

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Штати дозволили країнам Балтії надати зброю Україні

Балтійські союзники по НАТО Естонія, Литва та Латвія тепер можуть передати Україні зброю американського виробництва,
– мовиться у повідомленні.

Там також запевнили, що відповідний дозвіл трьом державам надав Держдепартамент США. Зазначають, що це є ознакою "поновлення термінової потреби" через загрозу вторгнення російських військ.

Джерело повідомило, що Штати отримали запити від трьох країн. Останній схалили у середу, ймовірно 19 січня. Проте джерело видання відмовилось називати деталі щодо зброї, яку дозволили надати Україні.

До речі, дозвіл потрібен тому, що за умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, країни мають погоджувати її передачу третім сторонам з Держдепом США.

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