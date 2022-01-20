Дозвіл потрібен тому, що мовиться про зброю американського виробництва. Відповідну заяву оприлюднило видання з посиланням на джерела у адміністрації.
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Штати дозволили країнам Балтії надати зброю Україні
Балтійські союзники по НАТО Естонія, Литва та Латвія тепер можуть передати Україні зброю американського виробництва,
– мовиться у повідомленні.
Там також запевнили, що відповідний дозвіл трьом державам надав Держдепартамент США. Зазначають, що це є ознакою "поновлення термінової потреби" через загрозу вторгнення російських військ.
Джерело повідомило, що Штати отримали запити від трьох країн. Останній схалили у середу, ймовірно 19 січня. Проте джерело видання відмовилось називати деталі щодо зброї, яку дозволили надати Україні.
До речі, дозвіл потрібен тому, що за умовами контролю за обігом виробленої у США зброї, країни мають погоджувати її передачу третім сторонам з Держдепом США.
Коротко про можливу загрозу нападу на Україну зі сторони Кремля
- Ще у жовтні 2021 року американська преса повідомила, що Росія стягує війська до кордонів України. Це викликало занепокоєння у Штатів та ЄС.
- Згодом українська розвідка цю інформацію підтвердила та повідомила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наприкінці 2021 року повідомив, що біля кордонів з Україною перебувають 122 тисячі російських військових.
- 19 січня російську військову техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України Києва. Проте відомо, що раніше озброєння та військових спрямували на навчання в Білорусі.
- На тлі загрози зі сторони Кремля Україну відвідали: Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка пообіцяла надати Україні озброєння, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.
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