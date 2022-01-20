Разрешение нужно потому, что говорится об оружии американского производства. Соответствующее заявление обнародовало издание со ссылкой на источники администрации.

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Штаты разрешили странам Балтии предоставить оружие Украине

Балтийские союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия теперь могут передать Украине оружие американского производства,

– говорится в сообщении.

Там также заверили, что соответствующее разрешение трем государствам предоставил Госдепартамент США. Отмечают, что это признак "обновления срочной потребности" из-за угрозы вторжения российских войск.

Источник сообщил, что Штаты получили запросы от трех стран. Последний одобрили в среду, вероятно 19 января. Однако источник издания отказался называть детали относительно оружия, которое разрешили предоставить Украине.

Кстати, разрешение нужно потому, что по условиям контроля за оборотом произведенного в США оружия, страны должны согласовывать его передачу третьим сторонам с Госдепом США.

Коротко о возможной угрозе нападения на Украину со стороны Кремля

Еще в октябре 2021 года американская пресса сообщила, что Россия стягивает войска к границам Украины. Это вызвало беспокойство у Штатов и ЕС.

Впоследствии украинская разведка эту информацию подтвердила и сообщила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в конце 2021 года сообщил, что возле границ с Украиной находятся 122 тысячи российских военных.

19 января российскую военную технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева. Однако известно, что ранее вооружение и военные были направлены на учения в Беларусь.

На фоне угрозы со стороны Кремля Украину посетили: Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая пообещала предоставить Украине вооружение, глава МИД Германии Анналена Бербок.

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