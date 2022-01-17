Зеленский с Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Пришли к выводу, что дальнейшие эскалации могут предотвратить ограничительные меры. В частности, санкции.

Кстати Германия сделает все для перезапуска нормандского формата, – Бербок

Политики надеются, что вскоре смогут начать организацию очередного саммита в нормандском формате. Зеленский подчеркнул, что без достижения мира в Украине не может говорить о безопасности Европы.

Говорили о "Северном потоке-2"

Уделили внимание вопросу укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитическим проектом и оружием, направленным против Европы. Если Кремль все же будет использовать газопровод как оружие, это приведет к жестким мерам реагирования.

Отдельно отметили укрепление энергетической безопасности Украины. В частности, настаивали на гарантировании долгосрочного транзита газа по территории нашего государства. Не обошли тему европейской и евроатлантической интеграции Украины.


Встреча украинских политиков с Бербок / Фото ОП

Бербок отправится в Москву

Министр иностранных дел Германии 17 января прилетела в Украину. На следующий день Анналена Бербок отправится в Россию для обсуждений "гарантий безопасности".

Заметим, что Кремль требует, чтобы Украину не принимали в НАТО. Москва уже обсуждала это с Вашингтоном. Однако в США подчеркнули, что никто не может ставить под сомнение "политику открытых дверей" Альянса.

Может быть интересно – политика непризнания: Германия готова стать одним из солидеров в Крымской платформе: