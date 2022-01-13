Детали визита Бербок в Украину

Визит министра состоится по приглашению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте также В России не видят оснований для нового раунда переговоров с США в ближайшее время

Ключевыми темами визита станут:

поддержка Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России,

активизация мирного урегулирования войны на Донбассе,

возобновление деятельности нормандского формата,

противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности,

обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.

Очень важно, что Анналена Бербок сначала прилетит именно в Киев, чтобы согласовать единую мощную переговорную позицию в отношении России, накануне ее визита в Москву 18 января,

– подчеркнул Николенко.

Заметим, в Москве Бербок встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Обратите внимание! В комментарии 24 каналу Олег Николенко подтвердил, что министр иностранных дел Германии 17 января прилетит в Киев.

Что известно о "гарантиях безопасности"

7 декабря во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин требовал, чтобы НАТО отказалось от решения Бухарестского саммита 2008 года, то есть не брало Украину в свой состав.

Тогда глава Белого дома ответил, что никто не имеет права диктовать НАТО.

Однако в России не успокоились. Там подготовили целый документ "гарантий безопасности". Кремль требует, чтобы Альянс его подписал.

10 января в Женеве стартовали соответствующие переговоры между Россией и НАТО. Кремль требовал предоставить "железобетонные" гарантии, что Украина не станет членом Альянса. В то же время сами россияне не взяли на себя обязательства забрать войска с нашей границы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не одобрит требование Москвы о нерасширении, ведь это противоречит главному принципу Альянса об "открытых дверях".

Это может вас заинтересовать – ультиматум России сплотил НАТО и ЕС: видео