Деталі візиту Бербок в Україну

Візит міністерки відбудеться на запрошення очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Ключовими темами візиту стануть:

підтримка України з боку Німеччини на тлі агресивних дій Росії,

активізація мирного врегулювання війни на Донбасі,

відновлення діяльності нормандського формату,

протидія загрозам у сфері енергетичної безпеки,

обговорення кроків щодо зміцнення двостороннього співробітництва.

Дуже важливо, що Анналена Бербок прилетить спочатку саме до Києва, щоб узгодити єдину потужну переговорну позицію стосовно Росії, напередодні її візиту до Москви 18 січня,

– наголосив Ніколенко.

Зауважимо, у Москві Бербок зустрінеться із російським колегою Сергієм Лавровим.

Зверніть увагу! У коментарі 24 каналу Олег Ніколенко підтвердив, що міністерства закордонних справ Німеччини 17 січня прилетить до Києва.

Що відомо про "гарантії безпеки"

7 грудня під час розмови з Джо Байденом Володимир Путін вимагав, аби НАТО відмовилося від рішення Бухарестського саміту 2008 року, тобто не брало Україну до свого складу.

Тоді очільник Білого дому відповів, що ніхто не має права диктувати НАТО.

Однак у Росії не заспокоїлися. Там підготували цілий документ "гарантій безпеки". Кремль вимагає, аби Альянс його підписав.

10 січня в Женеві стартували відповідні переговори між Росією та НАТО. Кремль вимагав надати "залізобетонні" гарантії, що Україна не стане членом Альянсу. Водночас самі росіяни не взяли на себе зобов'язання забрати війська з-під нашого кордону.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не схвалить вимогу Москви про нерозширення, адже це суперечить головному принципу Альянсу про "відкриті двері".

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