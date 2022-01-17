Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала на брифинге 17 января. Это произошло во время ее визита в Украину.

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Бербок заявила о поддержке в перезапуске нормандского формата

Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс,

– заверила глава МИД Германии.

Министр также сказала, что ситуация на Донбассе сейчас ухудшается.

Кстати, 17 января СМИ сообщили, что советники "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время. Речь идет даже о сроках в последующие несколько недель.

Последние новости о нормандском формате

В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались еще в декабре 2019 года. С этого времени Кремль блокирует переговоры. Сейчас разговоры продолжаются на уровне советников и министров.

7 января 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они вместе с Германией в течение следующих недель инициируют очередную встречу в нормандском формате. В частности, будут искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в ближайшее время состоится встреча представителей "нормандской четверки". Однако дату он тоже не назвал.

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