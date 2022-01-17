Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала на брифинге 17 января. Это произошло во время ее визита в Украину.

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Бербок заявила о поддержке в перезапуске нормандского формата

Мы сделаем все для того, чтобы перезапустить нормандский процесс,
– заверила глава МИД Германии.

Министр также сказала, что ситуация на Донбассе сейчас ухудшается.

Кстати, 17 января СМИ сообщили, что советники "нормандской четверки" могут встретиться в ближайшее время. Речь идет даже о сроках в последующие несколько недель.

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