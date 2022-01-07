Детали о предстоящей встрече

То, что происходит у границ Украины, важно для всей европейской безопасности. Об этом 7 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Такое заявление политика прозвучало во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии. Политики представляли приоритеты французского председательства ЕС на следующие полгода.

Мы предложим наш общий взгляд относительно архитектуры европейской безопасности. Мы уже это делаем в текущей ситуации. Например, в случае с Украиной – это нормандский формат,

– сказал Макрон.

Политик подчеркнул, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил провести встречу в течение следующих недель.

По мнению Макрона, геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европейский Союз предлагал свое видение и садился за стол переговоров со всеми участниками.

Приоритеты председательства Франции в ЕС

Макрон подчеркнул, что одним из приоритетов французского председательства в совете ЕС будет завершение работы над "стратегическим компасом" ЕС. Он должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

"Мы имеем общую позицию в Европе о необходимости действовать более скоординированно. Мы имеем общие подходы по (оборонной – 24 канал) промышленности, по общим проектам, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию", – подчеркнул политик.

Нормандский формат: последние новости

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась еще в декабре 2019 года. С тех пор Россия блокирует переговоры.

Сейчас разговоры происходят только на уровне министров и советников. Последний раз такая встреча состоялась 6 января и длилась 4,5 часа в Москве. На ней присутствовали представители Франции, Германии и России, однако с Украины не было никого. Перед тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поговорил с политиками по телефону.

В Кремле заявили, что во время встречи договорились о планах по дальнейшим контактам с участием украинского руководства.

Перед тем, 11 ноября 2021 года, должны были состояться переговоры на уровне министров иностранных дел. Однако Москва их сорвала.

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