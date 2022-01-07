Деталі про майбутню зустріч
Те, що відбувається біля кордонів України, є важливим для всієї європейської безпеки. Про це 7 січня заявив президент Франції Еммануель Макрон.
До теми Єрмак зідзвонився з радниками лідерів Німеччини й Франції перед їхнім візитом до Москви
Така заява політика пролунала під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії. Політики представляли пріоритети французького головування ЄС на наступні пів року.
Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки. Ми вже це робимо в поточній ситуації. Наприклад, у випадку з Україною – це нормандський формат,
– сказав Макрон.
Політик наголосив, що разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував провести зустріч протягом наступних тижнів.
На думку Макрона, геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європейський Союз пропонував своє бачення та сідав за стіл переговорів з усіма учасниками.
Пріоритети головування Франції у ЄС
Макрон наголосив, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над "стратегічним компасом" ЄС. Він має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.
"Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо (оборонної – 24 канал) промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію", – підкреслив політик.
Нормандський формат: останні новини
- Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.
- Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів та радників. Востаннє така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. На ній були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого. Перед тим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із політиками телефоном.
- У Кремлі заявили, що під час зустрічі домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва.
- Перед тим, 11 листопада 2021 року, мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ. Однак Москва їх зірвала.
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