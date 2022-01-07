Деталі про майбутню зустріч

Те, що відбувається біля кордонів України, є важливим для всієї європейської безпеки. Про це 7 січня заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Така заява політика пролунала під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії. Політики представляли пріоритети французького головування ЄС на наступні пів року.

Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки. Ми вже це робимо в поточній ситуації. Наприклад, у випадку з Україною – це нормандський формат,

– сказав Макрон.

Політик наголосив, що разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував провести зустріч протягом наступних тижнів.

На думку Макрона, геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європейський Союз пропонував своє бачення та сідав за стіл переговорів з усіма учасниками.

Пріоритети головування Франції у ЄС

Макрон наголосив, що одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над "стратегічним компасом" ЄС. Він має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

"Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо (оборонної – 24 канал) промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію", – підкреслив політик.

Нормандський формат: останні новини

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.

Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів та радників. Востаннє така зустріч відбулася 6 січня й тривала 4,5 години у Москві. На ній були присутні представники Франції, Німеччини й Росії, однак з України не було нікого. Перед тим керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив із політиками телефоном.

У Кремлі заявили, що під час зустрічі домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва.

Перед тим, 11 листопада 2021 року, мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ. Однак Москва їх зірвала.

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