За даними російських ЗМІ, перемовини тривали майже 4,5 години. Україну на подібному рівні мав би представляти Андрій Єрмак – голова Офісу Президента.

До теми Єрмак зідзвонився з радниками лідерів Німеччини й Франції перед їхнім візитом до Москви

Козак: Домовились про контакти за участю України

У переговорах брали участь:

віцеголова адміністрації президента Росії Дмитро Козак;

зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Єнс Плетнер;

дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

За словами Козака, дипломати не зачіпали у розмові створення нових форматів усередині "нормандської четвірки".

Обговорили цілу низку практичних кроків. Домовилися про плани щодо подальших контактів за участю українського керівництва,

– заявив представник країни-агресорки.

Віцеголова адміністрації Володимира Путіна підкреслив, що це були "короткі настановні переговори". Мовляв, насамперед для того, щоб новий уряд Німеччини мав змогу ознайомитись із "проблематикою".

Зауважте! Попередня зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" мала відбутись 11 листопада 2021 року. Проте Росія відмовилась брати участь і у такий спосіб створила "застій".

Також згідно із заявою Козака, усі учасники перемовин залишились прихильними до мінських домовленостей. Ба більше, учасники домовились про Україну та її участь у контактах.

"Домовилися про подальші контакти, зокрема за участю вже українського керівництва, для того, щоб у найкоротші терміни завершити конфлікт", – сказав віцеголова адміністрації глави Кремля.

Нормандський формат: що відомо

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.

Саме тому вони відбуваються лише на рівні міністрів та радників. Особливого ефекту подібні перемовини не дають.

Також уже роками існує припущення про те, що США можуть долучити до переговорного процесу в нормандському форматі. Таку ініціативу підтримує і президент Володимир Зеленський.

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