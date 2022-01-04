Єрмак поговорив телефоном з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.
До теми Єрмак поговорить з радниками лідерів нормандської четвірки перед їхньою поїздкою в Москву
Які результати перемовин
Єрмак також подякував колегам за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Політики поїдуть до Москви: що відомо
- Плетнер та Бонн поїдуть до Москви для переговорів із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Перемовини мають відбутись 6 січня.
- Крім того, радники лідерів країн-учасниць нормандського формату цього тижня проведуть окремі зустрічі у різних форматах.
- Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт зазначав, що Плетнер та його французький колега зустрінуться також із українськими колегами.
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Текст поста Андрія Єрмака:
Провели телефонні консультації з Радником Канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером та Дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви.
Домовились продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.