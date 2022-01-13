Канцлер отметил, что Германия приветствует переговоры в "Нормандии" и анонсировал подготовительную работу. Об этом он сообщил на брифинге 13 января с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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Мы стараемся также активизировать нормандский формат. Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат,

– сказал Олаф Шольц.

Эммануэль Макрон 7 января проинформировал о том, что Франция и Германия в течение следующих недель намерены инициировать очередную встречу в нормандском формате.

Нормандский формат: последние новости

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла еще в декабре 2019 года. С этого времени Россия блокирует переговоры.

Сейчас разговоры проходят на уровне министров и советников. В последний раз такая встреча состоялась 6 января и длилась 4,5 часа в Москве. На ней присутствовали представители Франции, Германии и России, однако из Украины не было никого.

Перед тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поговорил с политиками по телефону.

В Кремле заявили, что во время встречи договорились о планах относительно дальнейших контактов с участием украинского руководства.

До этого, 11 ноября 2021 года, должны были состояться переговоры на уровне министров иностранных дел. Однако Москва их сорвала.

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