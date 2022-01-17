Возможные переговоры с участием Путина, Зеленского и Байдена прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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У Путина прокомментировали возможный саммит с Зеленским и Байденом
Спикер главы Кремля отметил, что "насколько он помнит, не было никакого уточнения, о чем предлагают говорить на саммите трех президентов".
Следует выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией. Россия не является стороной конфликта,
– заявил Песков.
Он также добавил, что пока непонятно, на кого в вопросе Донбасса надежду возлагает Украина – на США или на нормандский формат.
"Зачем США чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода", – сказал пресс-секретарь Путина.
Представитель Кремля считает, что для этого США не нужны. "Возможно, Киев имеет в виду другие темы, но это нам всем нужно еще узнать", – добавил Песков.
Напомним, на днях стало известно, что Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с участием Путина.
Трехсторонний саммит лидеров Украины, США, России: что известно
- Предложение о трехстороннем саммите Зеленский высказал 14 января в разговоре с Байденом. Украинский президент считает, что на такой встрече главы Украины, США и России могли бы вместе обсудить ситуацию на Донбассе.
- В Вашингтоне была воспринята инициатива с заинтересованностью. В то же время в Кремле отметили, что им от Офиса Президента Украины сообщений пока не поступало.
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