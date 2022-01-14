Соответствующее заявление сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом он сообщил российским изданиям.

К теме Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского организовать трехсторонние переговоры

Нет. Пока ничего не поступало,
– сказал Песков о предложении Зеленского.

Кроме того, ссылаясь на источники, издание написало, что якобы Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на самом высоком уровне, не обозначила вопрос для обсуждения.

Кстати, речь идет о заявлении Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену. В нем 14 января президент Украины предложил Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Сейчас официальный Киев ожидает ответа от России. Известно, что Штаты восприняли предложение с интересом.

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