Зустріч відбудеться 25 січня, після того, як 8 500 військових США були приведені в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливим перекиданням в країни Східної Європи.

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За даними CNN, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Ненсі Пелосі запросили брифінги для обох палат. За словами джерела, мовилося також і про секретний брифінг для всіх 100 сенаторів, який має пройти наступного тижня.

Що цьому передувало

Американські ЗМІ писали, що Джо Байден розглядає можливість перекинути декілька тисяч солдатів у Східну Європу. Вашингтон також думає про розміщення авіації та кораблів.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі поінформував, що Пентагон привів 8,5 тисячі американських військових у стан підвищеної готовності для перекидання до Європи.

Своєю чергою речниця Білого Дому Джен Псакі зазначила, що Сполучені Штати проводять консультації з союзниками. Вони справді уточнюють військові плани для всіх сценаріїв.

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