Це трапилось 25 січня. Раніше прибуття третьої партії допомоги від США анонсував міністр оборони Олексій Резніков.
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В Україну прибула третя партія допомоги від Штатів
Попередньо відомо, що в Україну прибули:
- сучасне обладнання;
- а також боєприпаси для ЗСУ.
Перед цим в кулуарах Верховної Ради Олексій Резніков розповідав, що у третій партії допомоги має бути летальне озброєння.
В Україну прибула нова допомога від США / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Київ отримав нову допомогу від Штатів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
США надали ЗСУ летальне озброєння / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Це вже третя партія допомоги за декілька днів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Олексій Резінков наголосив, що уряд Німеччини має припинити блокувати придбання зброї для нашого захисту.
"Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 мільйонів доларів", – пояснив Резніков.
Коротко про допомогу від США
- На тлі загрози нападу Кремля США наприкінці 2021 року погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги.
- Згодом Дмитро Кулеба пояснив, що що Україна отримала від США найбільшу військову допомогу з часів початку війни на Донбасі. Це збільшило загальний обсяг допомоги до 650 мільйонів доларів за 2021 рік.
- 22 січня в Україну прибула перша партія допомоги. Тоді мовилось про надання 90 тонн летальної зброї від США.
- 23 січня прибула друга партія зброї. Тоді міністр оборони Олексій Резініков заявив, що до України прибуло понад 80 тонн летального озброєння. Детальніше про те, які країни надають зброю для України читайте тут.
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