Навчання розпочалися 25 січня. Перше заняття відвідав начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

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Військові навчаються користуватися NLAW

У 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 25 січня розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW. Їх уряд Великої Британії нещодавно надав ЗСУ як допомогу.

Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в України ORBITAL, які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння,

– розповів Ткачук.



На Львівщині військових навчають користуватися NLAW / Фото Павла Ткачука

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Українські військові зможуть навчати побратимів самотужки

За словами начальника академії невдовзі перші кількадесят військовослужбовців ЗСУ не лише вмітимуть ефективно застосовувати ці ПТРК, а й самі зможуть навчати інших українських воїнів.

"Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великої Британії та інструкторам місії ORBITAL – за допомогу й підтримку як Українського війська, так і України в цілому", – додав Ткачук.

Військовий переконаний, що спільними зусиллями українцям вдасться захистити свою Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.



Навчання проводять британські інструктори / Фото Павла Ткачука

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Коротко про військову допомогу Україні

Велика Британія 18 січня почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес зазначив, що таке рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

Того ж дня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що їхня держава також надасть Україні військове обладнання.

Натомість очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 17 січня зазначила, що їхній уряд не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україну має прибути третій борт з летальним озброєнням від США. Зброя надійде у межах військової допомоги розміром 200 мільйонів доларів.



Пізніше українці самі навчатимуть побратимів користуватися NLAW / Фото Павла Ткачука



Допомога Україні на тлі загрози нападу Кремля / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Павла Ткачука:

Сьогодні у 184 Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, які днями у якості допомоги Збройним Силам України були надані Урядом Великої Британії.

Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в України "ORBITAL", які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння. Вже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів.

Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великобританії та інструкторам місії "ORBITAL" – за допомогу й підтримку як Українського війська, так і України в цілому. Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора!