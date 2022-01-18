Відповідну заяву зробив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко. Нові легкі протитанкові засоби надали Україні 18 січня.

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Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, посилить наші оборонні спроможності,

– наголосив Анатолій Петренко.

Заступник міністра оборони підкреслив, що Україна використає зброю виключно з оборонною метою. Зокрема для захисту:

наших військ;

критичної інфраструктури;

мирного населення від будь-яких проявів та дій, які зможуть призвести до ескалації.

Також заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції подякував Великій Британії за підтримку та заявив, що сподівається на подальшу співпрацю.

Збройні сили України отримали допомогу від Великої Британії / Фото Міноборони

Коротко про військову допомогу Україні

18 січня Велика Британія почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

У цей же день очільниця МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту в Україну заявила, що їхня держава надасть Україні військове обладнання. Відповідне рішення має схвалити уряд.

Натомість очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 17 січня відвідала Україну та заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.

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