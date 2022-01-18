За словами Бутусова, гранатомети NLAW – найкращі у світі гранатомети для бою у місті. Росія не має аналогів.

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Бутусов розповів, що військово-транспортна авіація Великої Британії почала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів англійської армії.

Велика Британія постачає в Україну новітнє озброєння – один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів NLAW з калібром гранати в 150 міліметрів, ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків,

– наголосив Бутусов.

NLAW – спільна розробка Великої Британії та Швеції.

Чому NLAW – найкращий у світі

NLAW – це "Javelin" для коротких дистанцій. Він вражає ціль за принципом "вистрілив та забув".

Короткий час реакції. Від захоплення цілі до пуску достатньо 5 секунд.

Гранатомет призначений для стрільби саме із закритих приміщень, через укриття, з верхніх поверхів будівель або підвалу.

Максимальна дальність прицільної стрілянини – для старих модифікацій 600 метрів, для нових – 800 метрів. Точність – майже 100 %. Мінімальна дальність пуску – 20 метрів.

Два режими стрільби.

Термін придатності – 20 років.

NLAW – це не "розхідний" засіб типу РПГ-26 – це дорога зброя для ближнього бою.

Естонія збирається передати Україні Javelin

Начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони Пеетер Куймет заявив, що Естонія збирається передати Україні ракети Javelin та гаубиці.

Однак спершу необхідно отримати дозвіл від США. Окрім того, свою згоду має надати Фінляндія, Німеччина та колишні власники гаубиць.

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Допис Бутусова:

Велика Британія почала постачання в Україну протитанкових гранатометів NLAW – найкращих у світі гранатометів для бою в місті, які не мають аналогів у Росії

За даними джерел "Цензор.Нет", військово-транспортна авіація Великої Британії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.

Як з'ясувалося, Велика Британія постачає в Україну новітнє озброєння – один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів NLAW з калібром гранати в 150 міліметрів, ідеальна зброя для бою в місті та поразки будь-яких типів російських танків.

Чим же такий ефективний NLAW? Це спільна технологія Великої Британії та Швеції.

Його переваги – це цілий комплекс