По словам Бутусова, гранатометы NLAW – лучшие гранатометы для боя в городе. У России нет аналогов.

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Бутусов рассказал, что военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов английской армии.

Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 миллиметров, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков,

– подчеркнул Бутусов.

NLAW – совместная разработка Великобритании и Швеции.

Почему NLAW – лучший в мире

NLAW – это "Javelin" для коротких дистанций. Он поражает цель по принципу "выстрелил и забыл".

Короткое время реакции. От захвата цели до пуска достаточно 5 секунд.

Гранатомет предназначен для стрельбы именно из закрытых помещений, через укрытия, с верхних этажей построек или подвала.

Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – около 100 %. Минимальная дальность пуска – 20 метров.

Два режима стрельбы.

Срок годности – 20 лет.

NLAW – это не "расходное" средство типа РПГ-26 – это дорогое оружие для ближнего боя.

Эстония собирается передать Украине Javelin

Начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеетер Куймет заявил, что Эстония намерена передать Украине ракеты Javelin и гаубицы.

Однако сперва необходимо получить разрешение от США. Кроме того, свое согласие должны предоставить Финляндия, Германия и бывшие владельцы гаубиц.

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Пост Бутусова:

Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW – лучших в мире гранатометов для боя в городе, которые не имеют аналогов в России.

По данным источников "Цензор.Нет", военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.

Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 миллиметров, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.

Чем же так эффективен NLAW? Это совместная технология Великобритании и Швеции.

Его преимущества – это целый комплекс.