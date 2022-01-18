Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, що відбувся у вівторок, 17 січня.
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Зараз ми знаходимось у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні,
– сказала вона.
Джен Псакі наголосила, що "Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України. Це включає і нещодавнє перекидання сил до Білорусі".
Війська Росіля біля України: що відомо
- Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.
- Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не планує наступальну операцію на Донбасі.