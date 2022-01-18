Ймовірною темою перемовин за участю Блінкена буде саме питання безпеки. Зокрема, мовиться про стягування російських військових поблизу українського кордону.

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З Блінкеном обговорять заходи безпеки

З держсекретарем США можуть обговорити заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї. Серед тем можуть бути і можливі санкції у разі вторгнення Росії.

Голова Держдепу вже був в Україні

Зазначимо, що Блінкен уже був з офіційним візитом в Україні. Він відвідував Київ у травні, разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд. Держсекретар США обговорював з керівництвом України успіх у просуванні реформ, а також російську агресію.

Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та головою МЗС Дмитром Кулебою.

До теми Взаємодія України та США є внеском у безпеку світу, – Кулеба про зустріч з Блінкеном

Останні заяви Блінкена щодо ситуації в Україні:

У Держдепі заявили, що США та НАТО готові продовжувати перемовини з Росією, аби запобігти можливій ескалації.

Блінкен наголосив, що криза у відносинах з Росією – це питання, яке стосуються не лише України, а й всієї міжнародної безпеки.

Також, за словами держсекретаря, Вашингтон готовий збільшити оборонну допомогу Україні.

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