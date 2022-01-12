Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорили нарощення військ біля кордонів України, а також – результати перемовин Росії та США в Женеві.

До теми Напередодні переговорів НАТО з Росією: США та Україна узгодили позиції

Варто зазначити, що ромова відбувалась напередодні засідання Ради НАТО – Росія в Брюсселі. США готові збільшити оборонну допомогу Блінкен наголосив, що дипломатія – єдиний відповідальний шлях вперед. Політик запевнив, що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде. За його словами, якщо Росія вирішить напасти, США та союзники готові надати допомогу: покласти величезні витрати на економіку Росії,

посилити присутність НАТО в прифронтових державах Альянсу,

збільшити оборонну допомогу Україні. Кулеба зазначав, що протягом тижня дипломатичних контактів з Росією, Україна та США будуть єдиними у прагненні деескалації завдяки дипломатії та силі.

"Таємні" 200 мільйонів доларів допомоги

Авторитетне видання Politico стверджує, що США схвалили додаткову оборонну підтримку для України в розмірі 200 мільйонів доларів. Києву нібито мають надати радіолокаційні системи, морське обладнання, стрілецьку зброю та боєприпаси.

Радник президента Володимира Зеленського анонімно розповів журналістам, що Україну "на найвищому рівні" проінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця.

До теми – США планують надати Україні 200 мільйонів доларів для оборони: