Відповідну заяву зробили в Державному департаменті США за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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НАТО й США готові до нової зустрічі з Росією

Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні (14 січня – 24 канал) провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія – НАТО 12 січня,
– йдеться у заяві.

США й Альянс готові знову зустрітися з Росією.

У Держдепі наголосили, що і Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху. Вони закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, яку Москва розпочала проти України.

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