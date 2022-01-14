Таку заяву російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив на брифінгу 14 січня. Йому здається, що країни Європи "сліпо" підтримують у всьому Україну.

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Через що бідкався Лавров

"От Німеччина вважає, що Україну треба підтримувати у всьому. Мовляв, ось, Україна хоче, й ми обов'язково цю "хотілку" будемо виконувати. А чого хоче Росія, ви не хочете дізнатися?", – поскаржився Лавров.

Хіба Росія менш важлива для Європи, ніж Україна? І у вас знову логіка "або-або"... Або Україну задовольнити, або не знаю, що робити,

– бідкався він.

Й водночас намагався цинічно запевнити, що у Росії – завжди благі наміри. Мовляв, Москва хоче, аби усі відчували себе й безпеці. "Ось Україна хоче до НАТО. А ми хотіли, щоб НАТО не просувалося (на схід – 24 канал)", – зауважив урядовець.

Навіть після цього очільник російського МЗС все ніяк не міг припинити обурюватися. "Україна просто хоче, а нам це обіцяли президенти, поважні люди! І нічого", – висловив своє роздратування Лавров.

Інші заяви Лаврова

Напередодні Лавров назвав "нервовим зривом" пакет санкцій США проти Путіна. Раніше в американському Сенаті розповіли про проєкт обмежень, які готують для очільника Кремля у випадку нового нападу на Україну.

Також російський урядовець відкинув звинувачення у бік Росії через дестабілізацію Казахстану. Ті, хто вважають Москву причетною, на його думку, набралися цього "від лукавого".

Наприкінці 2021 року він пригрозив Україні, що Москва "втрутиться у військовий конфлікт на Донбасі". Це при тому, що саме Росія у 2014 році напала на Україну, хоч і намагається цього не визнавати.

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