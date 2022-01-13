Відповідну заяву Лавров зробив у ефірі російських ЗМІ. Це трапилось 13 січня, наступного дня після публікації документу щодо ймовірних санкцій у Сенаті США.

До теми Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються безпосередньо Путіна

У Кремлі назвали санкції проти Путіна "нервовим зривом"

Я вважаю, що це свого роду нервовий зрив. Це в нескінченному утвердженні власної величі люди дійшли до психологічної позначки, яку важко пояснити,

– цинічно запевнив Лавров.

Він також заявив, що нібито з подивом читає всі ці ініціативи: "Начебто дорослі люди, серйозні політики, не перший рік у конгресі". На думку російського міністра, такі заяви нібито "не роблять честі".

До речі, проєкт санкцій проти Володимира Путіна, російських високопосадовців й військових опублікували в Сенаті США 12 січня. Документ передбачає запровадження обмежень, якщо Росія знову нападе на Україну. Зокрема Штати можуть запровадити обмеження:

заборонити Володимиру Путіну в'їзд в США та заморозити американські активи;

такі ж обмеження діятимуть для прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, голови МЗС Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також – командувачів різних військ та інших осіб, яких Білий дім визнає причетними до агресії проти України.

Також санкції стосуватимуться "Північного потоку-2", системи грошових переказів SWIFT.

Що цьому передувало

Росія стягнула війська до кордону України. Згодом опублікувала "гарантії безпеки" для НАТО. У них мовиться про не розширення Альянсу в Східній Європі. Зокрема мовиться й те, щоб не надавати членство Україні.

10 січня відбулись перемовини між США та Росією. 12 січня – між НАТО та Кремлем, 13 січня – у форматі ОБСЄ – Росія.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню. У НАТО заявили, що Росія заплатить велику ціну за нове вторгнення в Україну.

13 січня за результатами перемовин у Кремлі заявили, що підстав для нового раунду перемовин не бачать. Поки нема згоди щодо "не розширення НАТО", то в Москві не готові обговорювати інші пункти.

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