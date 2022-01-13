Соответствующее заявление Лавров сделал в эфире российских СМИ. Это произошло 13 января, на следующий день после публикации документа о возможных санкциях в Сенате США.

Сенат США опубликовал проект санкций, касающихся непосредственно Путина

В Кремле назвали санкции против Путина "нервным срывом"

Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить,

– цинично заверил Лавров.

Он также заявил, что якобы с удивлением читает все эти инициативы: "Вроде бы взрослые люди, серьезные политики, не первый год в конгрессе". По мнению российского министра, такие заявления якобы "не делают чести".

Кстати, проект санкций против Владимира Путина, российских чиновников и военных опубликовали в Сенате США 12 января. Документ предусматривает введение ограничений, если Россия снова нападет на Украину. В частности, Штаты могут ввести ограничения:

запретить Владимиру Путину въезд в США и заморозить американские активы;

такие же ограничения будут действовать для премьер-министра России Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, а также командующих разных войск и других лиц, которых Белый дом признает причастными к агрессии против Украины.

Также санкции будут касаться "Северного потока-2", системы денежных переводов SWIFT.

Что этому предшествовало

Россия стянула войска к границе Украины. Затем опубликовала "гарантии безопасности" для НАТО. В них говорится о не расширении Альянса в Восточной Европе. В частности, говорится и то, чтобы не придавать членство Украине.

10 января состоялись переговоры между США и Россией. 12 января – между НАТО и Кремлем, 13 января – в формате ОБСЕ – Россия.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению. В НАТО заявили, что Россия заплатит большую цену за новое вторжение в Украину.

13 января по результатам переговоров в Кремле заявили, что оснований для нового раунда переговоров не видят. Пока нет согласия по поводу "не расширения НАТО", то в Москве не готовы обсуждать другие пункты.

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