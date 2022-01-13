Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що усі такі звинувачення – "від лукавого". Ба більше, він наполегливо стверджує, що все це – конспірологічні теорії й не більше.

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Лавров переконує, що "Росія тут ні до чого"

Посадовець стверджує, що частина цих "теоретиків" переконує, що протести у Казахстані організував Захід. Мовляв, аби пославити позиції Росії перед переговорами у Женеві та Брюсселі. "Інші звинувачують нас в тому, що ми це спровокували, аби увірватися в Казахстан й взяти його під контроль. Це все від лукавого", – виправдовувався російський міністр.

Лавров поспішив запевнити, що влада Казахастану проведе повноцінне розслідування й згодом озвучить його результати. Він наголосив, що між ситуацією у країні та Росією немає ніякого зв'язку.

Зверніть увагу! Financial Times пише, що Казахстан збільшив політичну залежність від Росії. Мовляв, заклик Токаєва ввести війська ОДКБ підірвав зусилля країни підтримувати збалансовану зовнішню політику.

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