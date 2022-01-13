Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що усі такі звинувачення – "від лукавого". Ба більше, він наполегливо стверджує, що все це – конспірологічні теорії й не більше.
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Лавров переконує, що "Росія тут ні до чого"
Посадовець стверджує, що частина цих "теоретиків" переконує, що протести у Казахстані організував Захід. Мовляв, аби пославити позиції Росії перед переговорами у Женеві та Брюсселі. "Інші звинувачують нас в тому, що ми це спровокували, аби увірватися в Казахстан й взяти його під контроль. Це все від лукавого", – виправдовувався російський міністр.
Лавров поспішив запевнити, що влада Казахастану проведе повноцінне розслідування й згодом озвучить його результати. Він наголосив, що між ситуацією у країні та Росією немає ніякого зв'язку.
"Миротворча місія" у Казахстані: основне
- Росія, Вірменія, Киргизстан, Білорусь та Таджикистан прислали у Казахстан своїх військових на заклик президента Касима-Жомарта Токаєва. Він попросив про це на тлі масових протестів.
- "Миротворчу місію" очолив російський генерал Андрій Сердюков. Саме він у 2014 році він був одним з організаторів та керівників військової операції з захоплення українського Криму.
- 13 січня країни ОДКБ почали виводити своїх "миротворців" із країни. Втім, у США вже висловили сумніви щодо того, чи справді російські військові повернуться додому.