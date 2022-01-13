Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что все такие обвинения – "от лукавого". Более того, он настойчиво утверждает, что все это – конспирологические теории и не более.

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Лавров убеждает, что "Россия здесь ни при чем"

Чиновник утверждает, что часть этих "теоретиков" убеждает, что протесты в Казахстане организовал Запад. Мол, чтобы ослабить позиции России перед переговорами в Женеве и Брюсселе. "Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под контроль. Это все от лукавого", – оправдывался российский министр.

Лавров поспешил заверить, что власти Казахстана проведут полноценное расследование и впоследствии озвучат его результаты. Он подчеркнул, что между ситуацией в стране и Россией нет никакой связи.

Обратите внимание! Financial Times пишет, что Казахстан увеличил политическую зависимость от России. Мол, призыв Токаева ввести войска ОДКБ подорвал усилия страны поддерживать сбалансированную внешнюю политику.

"Миротворческая миссия" в Казахстане: основное

Россия, Армения, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан прислали в Казахстан своих военных по призыву президента Касима-Жомарта Токаева. Он попросил об этом на фоне массовых протестов.

"Миротворческую миссию" возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Именно он в 2014 году был одним из организаторов и руководителей военной операции по захвату украинского Крыма.

13 января страны ОДКБ начали выводить своих "миротворцев" из страны. Впрочем, в США уже выразили сомнения относительно того, действительно ли российские военные вернутся домой.

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