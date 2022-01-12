Майкл Карпентер – представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.

Заметьте С охраной и вертолетами: Токаев впервые с начала столкновений приехал в Алматы

Мы очень тщательно следим за ситуацией, и за тем, покинут ли силы ОДКБ Казахстан в установленные сроки. Все это станет понятно уже в ближайшие дни,

– говорится в сообщении.

Карпентер пока не прогнозирует, когда войска ОДКБ выйдут из страны.

"Россиян бывает сложно заставить уйти"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 7 января отметил, что не понимает, для чего на территорию страны ввели войска ОДКБ.

Политик подчеркивал: власти Казахстана могут самостоятельно урегулировать ситуацию в стране.

Блинкен отметил: "один урок из истории прошлого: когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти".

Примите во внимание! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Ввод войск в Казахстан в нашем сюжете: смотрите видео