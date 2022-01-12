Майкл Карпентер – представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) – наголосив, що у Вашингтоні уважно стежать за ситуацією.

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Ми дуже ретельно стежимо за ситуацією, і за тим, чи залишать сили ОДКБ Казахстан у встановлений термін. Все це стане зрозумілим вже найближчими днями,

– мовиться у повідомленні.

Карпентер наразі не прогнозує, коли війська ОДКБ вийдуть з країни.

"Росіян буває складно змусити піти"

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу 7 січня зауважив, що не розуміє, для чого на територію країни ввели війська ОДКБ.

Політик наголошував: влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію у країні.

Блінкен зауважив: "один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти".

Зауважте! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

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