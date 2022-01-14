Глава російського міністерства закордонних справ Лавров зробив маразматичну заяву про те, що Північноатлантичний альянс намагається "штучно розширити свій склад".

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Не припиняються спроби втягнути туди Україну. Нещодавно прозвучали досить цікаві повідомлення від керівництва НАТО. Про те, що і скандинавські країни, які не є членами Альянсу, будуть вітатися,

– сказав він.

НАТО вирішило прийняти Україну

Єнс Столтенберг поінформував, що у НАТО схвалили рішення про прийняття України та Грузії. Однак, за словами генерального секретаря, конкретні терміни наразі не встановлювали.

Водночас політик додав, що Росія не має права вето в обговоренні членства нашої держави у Північноатлантичному альянсі та додав, що це питання вирішуватиме лише сама організація.

Зверніть увагу! В Державному департаменті Сполучених Штатів наголосили, що НАТО відкрите для всіх. Однак Україні та Грузії для вступу в Альянс потрібен ще "певний час".

НАТО не піде не ультиматум щодо України

Засідання Ради НАТО – Росія відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Серед основних тем – проблеми європейської безпеки, зокрема – ситуація біля кордонів України.

Після переговорів генсек Альянсу відзначив, що розбіжності між сторонами є суттєвими. Єнс Столтенберг вважає, що потрібно прикласти багато зусиль, аби їх подолати.

Він запевнив, що НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення. Мовляв, лише Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, бути їй членом організації чи ні.

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