Глава російського міністерства закордонних справ Лавров зробив маразматичну заяву про те, що Північноатлантичний альянс намагається "штучно розширити свій склад".
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Не припиняються спроби втягнути туди Україну. Нещодавно прозвучали досить цікаві повідомлення від керівництва НАТО. Про те, що і скандинавські країни, які не є членами Альянсу, будуть вітатися,
– сказав він.
НАТО вирішило прийняти Україну
Єнс Столтенберг поінформував, що у НАТО схвалили рішення про прийняття України та Грузії. Однак, за словами генерального секретаря, конкретні терміни наразі не встановлювали.
Водночас політик додав, що Росія не має права вето в обговоренні членства нашої держави у Північноатлантичному альянсі та додав, що це питання вирішуватиме лише сама організація.
НАТО не піде не ультиматум щодо України
- Засідання Ради НАТО – Росія відбулося 12 січня у бельгійському Брюсселі. Серед основних тем – проблеми європейської безпеки, зокрема – ситуація біля кордонів України.
- Після переговорів генсек Альянсу відзначив, що розбіжності між сторонами є суттєвими. Єнс Столтенберг вважає, що потрібно прикласти багато зусиль, аби їх подолати.
- Він запевнив, що НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення. Мовляв, лише Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, бути їй членом організації чи ні.