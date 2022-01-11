Відповідну заяву в інтерв'ю CNN зробила постійна представниця США у Раді НАТО Джуліанна Сміт.

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Дозвольте мені бути гранично ясною – ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення. Двері залишаються відкритими. Ніхто не має права зачинити двері ногою,

– сказала вона.

Постійна представниця Сполучених Штатів наголосила, що "будь-яке рішення про розширення буде як і раніше залишатися між Північноатлантичним альянсом і відповідною країною".

Джуліанна Сміт додала, що нині НАТО прихильне до діалогу з Росією та водночас єдине у тому, щоб повідомити Путіну про "величезні наслідки" у разі подальшої агресії проти України.

Зверніть увагу! Група американських конгресменів від Республіканської партії має намір внести на розгляд законопроєкт, який оголосить Україну державою "НАТО-плюс".

Перемовини США та Росії: що відомо

У Женеві 10 січня відбулася зустріч щодо так званих "гарантій безпеки", на яких наполягає Росія.

Країна-агресор заперечувала, що планує напад на Україну, наполягаючи на нерозширенні Північноатлантичного альянсу. В США наголосили, що у НАТО діє принцип "відчинених дверей".

Перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу – прямі переговори представників країн. 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.

Результати перемовин у Женеві між Росією та США: дивіться відео