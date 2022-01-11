Велика Британія наголошує на тому, що країна солідарна із союзниками щодо засудження загрозливої поведінки Росії. Так країна відреагувала на переговори між Росією і США, які відбулись напередодні.

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Росія буде відповідати

У заяві також йдеться про те, що Росію будуть притягувати до відповідальності відповідно до її зобов'язань у рамках Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками.

Велика Британія і США тісно співпрацюють з іншими партнерами, щоб дати зрозуміти Росії, що вони не погоджуються з її кампанією щодо підриву демократичних сусідів. Відтак, Росія повинна припинити агресію і дотримуватися дипломатичного шляху.

На засіданні Ради НАТО – Росія у середу Велика Британія разом із нашими союзниками скажуть Росії, що нарощування її військової присутності на кордонах України є абсолютно неприйнятним,

– заявляє МЗС країни.

Що відомо про переговори США та Росії

У Женеві 10 січня відбулися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки", які тривали у закритому форматі понад 7 годин. Ніяких конкретних домовленостей не досягли. Москва заявляла, що нібито не збирається нападати на Україну, а також зухвало вимагала, щоб наша держава ніколи не вступала до Альянсу.

США заявляли, що Росія може поширювати фейки про переговори у Женеві 10 січня 2022 року. Зокрема, країна-агресорка спробує спровокувати привід для подальшої дестабілізації.

У Кремлі також коментували російсько-американські переговори у Женеві. Там вважають, що про конкретні результати говорити зарано.

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