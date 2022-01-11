Можливість загострення агресії зі сторони Росії на фронті оцінюють 50 на 50. Адже держава-агресорка не вміє дотримуватися перемир'я.
Читайте також Понад 90% українців захищатимуть Батьківщину у випадку нового вторгнення Росії, – Єрмак
Військові сумніваються, що тиша на Донбасі буде довго
Вздовж лінії розмежування нині відносна тиша на тлі низки зустрічей НАТО – Росія. "Водночас штаб ООС продовжує фіксувати порушення зі сторони російських окупаційних військ на Донбасі", – кажуть військові.
Зокрема, 10 січня з 120-міліметрових мінометів окупанти гатили у сторону Попасної та Катеринівки. По Пісках противник вдарив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Чи будуть зміни після перемовин – військові вважають, що навряд чи. Чи російські найманці збавлять оберти, буде видно вже за декілька днів.
Якщо підуть – то ми готові. Не знаю, з цим затишшям дійсно, мовчать-мовчать, та не надовго,
– наголосив один з бійців.
Він звернув увагу: якщо українські воїни дотримуються перемир‘я, то окупанти не вміють.
Перемовини США та Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо
- 10 січня у Женеві відбувся перший раунд перемовин між США та Росією щодо "гарантій безпеки". Делегації очолювали заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
- Представник Росії заявив, що його країна нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".
- Натомість представниця Держдепу наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.
- Вже 12 та 13 січня Росія проведе переговори з НАТО та ОБСЄ відповідно.
До теми – як проходили переговори у Женеві – дивіться відео
Текст допису Венді Шерман:
Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО – Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і наголосили на нашій непохитній підтримці України.
Текст допису Donbas Frontliner:
Підуть чи ні..? 50 на 50
Donbas Frontliner продовжує працювати на фронті.
Вздовж лінії розмежування нині відносна тиша на тлі низки зустрічей НАТО – Росія. Водночас штаб ООС продовжує фіксувати порушення з боку російських окупаційних військ на Донбасі.
Так, напередодні 120-мм міномети працювали в бік Попасної та Катеринівки. По Пісках противник вдарив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Чи будуть зміни після перемовин – військові вважають, що навряд чи. Як буде насправді – побачимо вже за декілька днів.
"Якщо підуть – то ми готові. Не знаю, з цим затишшям дійсно, мовчать-мовчать, та не надовго. Якщо ми дотримуємось перемир‘я, то вони не вміють", – каже один з військовослужбовців.