Можливість загострення агресії зі сторони Росії на фронті оцінюють 50 на 50. Адже держава-агресорка не вміє дотримуватися перемир'я.

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Військові сумніваються, що тиша на Донбасі буде довго

Вздовж лінії розмежування нині відносна тиша на тлі низки зустрічей НАТО – Росія. "Водночас штаб ООС продовжує фіксувати порушення зі сторони російських окупаційних військ на Донбасі", – кажуть військові.

Зокрема, 10 січня з 120-міліметрових мінометів окупанти гатили у сторону Попасної та Катеринівки. По Пісках противник вдарив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Чи будуть зміни після перемовин – військові вважають, що навряд чи. Чи російські найманці збавлять оберти, буде видно вже за декілька днів.

Якщо підуть – то ми готові. Не знаю, з цим затишшям дійсно, мовчать-мовчать, та не надовго,

– наголосив один з бійців.

Він звернув увагу: якщо українські воїни дотримуються перемир‘я, то окупанти не вміють.

Перемовини США та Росії щодо "гарантій безпеки": що відомо

10 січня у Женеві відбувся перший раунд перемовин між США та Росією щодо "гарантій безпеки". Делегації очолювали заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Представник Росії заявив, що його країна нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

Натомість представниця Держдепу наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.

Вже 12 та 13 січня Росія проведе переговори з НАТО та ОБСЄ відповідно.

До теми – як проходили переговори у Женеві – дивіться відео

Текст допису Венді Шерман: Столтенберг і я зустрілися, щоб обговорити завтрашню Раду НАТО – Росія та необхідність дій Росії для деескалації напруженості. Ми підтвердили єдиний підхід НАТО до Росії, який балансує між стримуванням і діалогом, і наголосили на нашій непохитній підтримці України.

Текст допису Donbas Frontliner:

Підуть чи ні..? 50 на 50

Donbas Frontliner продовжує працювати на фронті.

Вздовж лінії розмежування нині відносна тиша на тлі низки зустрічей НАТО – Росія. Водночас штаб ООС продовжує фіксувати порушення з боку російських окупаційних військ на Донбасі.

Так, напередодні 120-мм міномети працювали в бік Попасної та Катеринівки. По Пісках противник вдарив із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Чи будуть зміни після перемовин – військові вважають, що навряд чи. Як буде насправді – побачимо вже за декілька днів.

"Якщо підуть – то ми готові. Не знаю, з цим затишшям дійсно, мовчать-мовчать, та не надовго. Якщо ми дотримуємось перемир‘я, то вони не вміють", – каже один з військовослужбовців.