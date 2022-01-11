Возможность обострения агрессии со стороны России на фронте оценивают 50 на 50.

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Военные сомневаются, что тишина на Донбассе будет долгой

Вдоль линии разграничения сейчас относительная тишина на фоне ряда встреч НАТО – Россия. "В то же время штаб ООС продолжает фиксировать нарушения со стороны российских оккупационных войск на Донбассе", – говорят военные.

В частности, 10 января из 120-миллиметровых минометов оккупанты били в сторону Попасной и Катериновки. По Пескам противник ударил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Будут ли изменения после переговоров – военные считают, что вряд ли. Сбавят ли российские наемники обороты, будет видно уже через несколько дней.

Если пойдут – то мы готовы. Не знаю, с этим затишьем действительно, молчат-молчат, да не надолго,

– подчеркнул один из бойцов.

Он обратил внимание: если украинские воины соблюдают перемирие, то оккупанты не умеют.

Переговоры США и России по "гарантиям безопасности": что известно

10 января в Женеве состоялся первый раунд переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности". Делегации возглавляли заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Представитель России заявил, что его страна якобы не планирует нападать на Украину. В то же время уже через несколько минут он цинично заметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".

При этом представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому "закрыть дверь в НАТО" для любой страны.

Уже 12 и 13 января Россия проведет переговоры с НАТО и ОБСЕ соответственно.

К теме – как проходили переговоры в Женеве – смотрите видео